Пятеро погибли при подрыве автобуса на мине в Кировске в ЛНР

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пятеро человек погибли, еще трое ранены в результате подрыва на мине автобуса в поселке Донецкий города Кировск в Луганской народной республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В городе Кировск Луганской Народной Республики произошла трагедия - в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики", - сообщил Пасечник телеграм-канале в среду.

Специальные службы расследуют обстоятельства происшествия.

Глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков в своем телеграм-канале заявил, что при обстреле города Кременная со стороны вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей, еще двое пострадали.

Он отметил, что удар был нанесен по центру Кременной.

По его данным, после обстрела в одном из местных магазинов возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники МЧС ЛНР.