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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

"Росагролизинг" намерен сохранить объем поставок сельхозтехники на уровне 2023 года

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" планирует в 2024 году сохранить поставки аграриям сельхозтехники на уровне рекордного 2023 года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Павел Косов.

"Мы в прошлом году выросли в поставках до 15 тысяч единиц на 94,5 млрд рублей, в этом году рассчитываем, что, как минимум, сохраним инвестиции", - сказал он, добавив, что "многое будет зависеть от конъюнктуры".

"Все-таки высокие рыночные ставки немного влияют на спрос. Мы-то готовы (к поставкам - ИФ). Очень важно поддержать платежеспособный спрос на технику", - заявил Косов.

Как сообщалось, в 2023 году среди отгруженной АПК техники было более 2 тысяч тракторов, 1,8 тысячи комбайнов, свыше 2,5 тысячи автотехники и 8,8 тысячи единиц другой сельхозтехники. Больше всего техники приобрели аграрии Краснодарского края (1 505 единиц, в 2,2 раза больше, чем годом ранее). В Нижегородскую область поставлено 913 сельхозмашин против 376 в прошлом году, в Татарстан - 825 единиц (на 19% больше). Аграриям была доступна техника от 1 тыс. поставщиков.

В 2022 году было поставлено 12,7 тыс. единиц техники на 71,5 млрд рублей.

"Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации российского АПК. Доля компании на российском рынке самоходной сельхозтехники достигла 19%.

АПК Росагролизинг Татарстан Краснодарский край Нижегородская область Павел Косов
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