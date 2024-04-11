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"Росагролизинг" в I квартале увеличил поставки техники АПК в 1,4 раза

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Росагролизинг" в первом квартале этого года поставил аграриям 4,2 тыс. единиц сельхозтехники, что на 44,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Наиболее количество техники приобрели в лизинг Ростовская область - 382 единицы на 2 млрд рублей, Краснодарский край - 352 единицы на 1,8 млрд рублей, Ленинградская область - 330 единиц на 2,1 млрд рублей, Саратовская - 280 единиц на 1,8 млрд рублей и Самарская область - 261 единица на 1,2 млрд рублей.

Традиционно большим спросом пользовалась техника ведущих отечественных и белорусских производителей. Так, на 63% выросли поставки комбайнов "Ростсельмаша", в три раза - техники "Брянсксельмаша", в два раза - "Пегас-Агро".

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.

В 2023 году компания увеличила поставки сельхозтехники до 15 тыс. единиц (на 94,5 млрд рублей) с 12,7 тыс. единиц (на 71,5 млрд рублей) в 2022 году. Среди отгруженной техники - 2 тыс. тракторов, 1,8 тыс. комбайнов, свыше 2,5 тыс. автотехники и 8,8 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники. Аграриям доступна техника более 1 тыс. производителей.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" гендиректор "Росагролизинга" Павел Косов, в этом году планируется сохранить поставки на уровне прошлого года.

Росагролизинг
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