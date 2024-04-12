В Оренбуржье сообщили о риске затопления в ближайшие сутки 1500 домов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал, сообщила пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера.

"На предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды и подтопление порядка 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях: Оренбурге, Оренбургском, Илекском и Беляевском районах, Кувандыкском городском округе", - сказано в сообщении.

Прирост уровня показывает только река Урал у Оренбурга. К 22:00 по местному времени вода в реке была на уровне 1162 см.