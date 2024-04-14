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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Около 13,5 тыс. домов в Оренбуржье остаются подтопленными паводком

Уровень воды в Урале у Оренбурга не менялся в течение 10 часов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Почти 13,5 тыс. домов и около 3,5 тыс. участков подтоплены талыми водами в 62 населенных пунктах Оренбургской области на утро воскресенья, сообщается на сайте департамента пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области.

"По состоянию на 09:00 14 апреля (...) на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ оказались подтоплены: 13491 (+ 1278) жилых дома (из них 137 многоквартирных домов), 20654 (+ 3451) приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Власти отмечают отсутствие роста воды в реке Урал у Оренбурга.

Так, в телеграм-канале администрации Оренбургского района Оренбургской области сообщается, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга по состоянию на 06:00 составлял 1187 см, а уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы - 743 см.

"Показатели не меняются в течение 10 часов", - говорится в сообщении.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

Хроника 30 марта – 14 апреля 2024 годаПаводок в России
Оренбургская область
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