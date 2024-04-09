В Москве в школьную платформу МЭШ внедрят сервисы с ИИ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В цифровую образовательную платформу "Московская электронная школа" ("МЭШ") внедрят сервисы с использованием искусственного интеллекта (ИИ), сообщил в блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"В планах на ближайшие годы - внедрение "умных" сервисов МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта, которые позволят школьникам строить персонализированные образовательные траектории", - написал он.

В результате ученики и родители получат максимально полную информацию об обучении в школе и внешкольных занятиях, а также библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов в соответствии с уровнем подготовки и личными интересами.

Учителя смогут воспользоваться рекомендациями по планированию обучения в зависимости от образовательных результатов учеников и их прогнозами, автоматической подборкой материалов, необходимых для восполнения образовательных пробелов школьников, а также рекомендациями по повышению квалификации, отметил мэр.

Управленцам МЭШ предложит рекомендации по доработке образовательных программ и развитию педагогического коллектива, инструмент проведения контрольных работ и независимых диагностик, прогнозирования результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также автоматическое формирование показателей результатов образовательной деятельности школы.

Собянин напомнил, что по решению правительства России МЭШ стала технологической основой для федеральной государственной информационной системы "Моя школа".

"Мы продолжим оказывать помощь субъектам Федерации во внедрении сервисов МЭШ в школах регионов. В настоящее время эта работа завершена в Калужской и Московской областях, а также в Татарстане. В феврале этого года подписали соглашение с Дагестаном и Тюменской областью. В ближайшие годы московская образовательная платформа будет внедрена, как минимум, в 20 регионах страны", - подчеркнул Собянин.