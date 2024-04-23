Производительность труда в дорожном строительстве планируют увеличить на 22%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Производительность труда в дорожном строительстве планируется увеличить на 22%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии Национального форума инфраструктурных облигаций.

"У нас не растет производительность труда, к сожалению, в дорожном строительстве. (...) Ключевая задача на ближайшие годы - это на 22% поднять производительность труда", - сказал Хуснуллин.

Он также сообщил, что на дорожные работы за последние четыре года дополнительно выделили более 1 трлн рублей.

Ранее первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин сообщил, что Минстрой России подготовил дорожную карту по увеличению производительности труда в стройотрасли.

Напомним, в 2022 году Хуснуллин заявил, что в России необходимо повышать производительность труда в сфере строительства.

"Современное строительство - высокотехнологичная отрасль. Ключевая задача, которой нам нужно заниматься, это повышение производительности труда. Пока производительность труда у нас низкая. Мы темпы, объемы работ увеличили, а производительность у нас пока низкая", - говорил тогда Хуснуллин.