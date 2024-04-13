Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос на 9 см
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру субботы вырос до 11 м 71 см, власти рассчитывают, что повышения больше не будет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
"К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Последние 4 часа уровень воды не растёт. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
По его информации, уровень воды в реке Урал в Орске упал еще на 23 см.
"Обстановка остается сложной. В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении", - добавил Паслер.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 (по местному времени) пятницы уровень воды в реке Урал у Оренбурга находился на отметке 1162 см.
С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.