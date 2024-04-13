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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Уровень реки Урал у Оренбурга за ночь вырос на 9 см

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал у Оренбурга к утру субботы вырос до 11 м 71 см, власти рассчитывают, что повышения больше не будет, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

"К раннему утру 13 апреля Урал у Оренбурга достиг 11 м 71 см. Последние 4 часа уровень воды не растёт. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнётся спад", - написал Паслер в своем телеграм-канале.

По его информации, уровень воды в реке Урал в Орске упал еще на 23 см.

"Обстановка остается сложной. В ряде территорий пик паводка впереди. Мобилизуем силы и средства на илекском направлении", - добавил Паслер.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 (по местному времени) пятницы уровень воды в реке Урал у Оренбурга находился на отметке 1162 см.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Оренбург Орск Урал Денис Паслер
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