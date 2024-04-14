Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 апреля

Массированный удар Ирана по Израилю, расширение зоны подтопления в Томской области, снижение уровня воды в реке Урал, отражение атаки беспилотников над Краснодарским краем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю, запустив около 300 беспилотников и ракет. Почти все из них были перехвачены силами ПВО. Обстрел стал ответом на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске.

- Страны Запада, в том числе США, Британия, Франция осудили ночную атаку на Израиль. Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали к недопущению дальнейшей эскалации ситуации, глава Евросовета Шарль Мишель заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы избежать кровопролития.

- Представители демократов и республиканцев в Конгрессе США выразили солидарность с Израилем после иранских ударов, отметив необходимость дать ответ Тегерану.

- Израиль запросил проведения срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с атакой Ирана. С таким требованием к председательствующей в СБ ООН Мальте обратился постпред Израиля Гилад Эрдан.

- Российские военные нейтрализовали 10 украинских беспилотников над территорией Краснодарского края.

- Число затопленных домов в Томской области увеличилось за сутки со 110 до 133. В зону затопления попали деревня Черная речка и СНТ Озеро Долгое. На контроле находятся два перелива автодорог в Томском районе: Казанка - Батурино и Вершинино - Яр.

- Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос за сутки на 75 см до 491 см. Спасатели мешками с песком и грунтом укрепляют и поднимают дамбу. Пик паводка в городе прогнозируют к 14-15 апреля.

- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга впервые снизился с начала паводка на 2 см до отметки 1185 см.