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Режим ЧС ввели в двух сельских поселениях под Томском из-за паводка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава Томского района Томской области Вячеслав Черноус ввел режим чрезвычайной ситуации в двух сельских поселениях в связи с напряженной паводковой обстановкой.

"Исходя из ситуации, принял решение ввести режим "чрезвычайной ситуации муниципального характера" в границах Заречного и Спасского сельских поселений. Режим введен для принятия оперативных мер в период прохождения паводковых вод", - написал Черноус в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что пункты временного размещения для жителей развернуты в школах села Вершинино, села Батурино, поселка Синий Утес, села Кафтанчиково, деревни Кисловка.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области "Интерфаксу" уточнили, что в зоне затопления по-прежнему остаются село Вершинино с 60 затопленными приусадебными участками и 21 жилым домом, село Батурино с 10 приусадебными участками и тремя домами, СНТ Ягодка с 30 домами, СНТ Солнечное с 50 домами и СНТ Медведка с пятью участками.

На контроле МЧС находятся два перелива трасс: Казанка - Батурино и Вершинино - Яр.

Томская область Томск
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