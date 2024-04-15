Уровень Тобола в Кургане вырос на 23 см за несколько часов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Подъем уровня воды в реке Тобол продолжается рядом с населенными пунктами Курганской области в связи с паводком, сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В Кургане на 15 апреля на 6:00 (04:00 по Москве - ИФ) он составляет 619 см (+23 см за 4 часа). В Барабе - 256 см (+ 30 см за 4 часа)", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что самое интенсивное повышение уровня воды за два часа наблюдается у населенных пунктов Санаторная (+40 см), Кетово и Крюково (+25 см) в Кетовском округе.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что в Кургане при шестиметровом уровне воды в Тоболе начнется подтопление правобережной части города.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Его пик в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.