В Кургане вода в Тоболе за два часа поднялась еще на 15 см

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В районе Кургана вода в реке Тобол к 10:00 (8:00 по московскому времени) поднялась до 646 см, прибавив 15 см за два часа, сообщило правительство Курганской области.

Также поднимается вода в населенных пунктах Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба Кетовского округа.

"В районе Кетова - плюс 25 см за 2 часа, в районе населенного пункта Крюкова и Санаторная - плюс 30 см за 2 часа", - говорится в сообщении.

Губернатор Вадим Шумков ранее предупреждал, что когда в Кургане вода в Тоболе поднимется до шести метров, начнется затопление правобережной части города. С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Его пик в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля. По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.