В Кургане уровень воды в Тоболе поднялся до 673 см

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане уровень воды в реке Тобол к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве) поднялся до 673 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации.

За два часа вода поднялась на 9 см.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

В городе вода начала затапливать одно из садовых некоммерческих товариществ. Также вода подходит к домам в микрорайоне Смолино, близлежащим СНТ, станции Каммчиха. Жителей призвали эвакуироваться.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.