Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

В Кургане уровень воды в Тоболе поднялся до 673 см

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кургане уровень воды в реке Тобол к 14:00 по местному времени (12:00 по Москве) поднялся до 673 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации.

За два часа вода поднялась на 9 см.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

В городе вода начала затапливать одно из садовых некоммерческих товариществ. Также вода подходит к домам в микрорайоне Смолино, близлежащим СНТ, станции Каммчиха. Жителей призвали эвакуироваться.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у города Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 15 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приговорил к 22 годам колонии бывшего топ-менеджера Merlion Симоненко

Песков заявил, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел

Песков заявил, что санкции на металлы из РФ ударят по интересам тех, кто их ввел
Паводок в России

В Кургане вода в Тоболе за два часа поднялась еще на 15 см

В Кургане вода в Тоболе за два часа поднялась еще на 15 см
Паводок в России

В Кургане вода в Тоболе поднялась до 631 см

Паводок в России

Уровень воды в Тоболе в Кургане почти достиг 6 м

Уровень воды в Тоболе в Кургане почти достиг 6 м

Что произошло за день: воскресенье, 14 апреля

Паводок в России

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась за два часа на 18 см

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });