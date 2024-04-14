Уровень Тобола в Кургане за воскресенье вырос почти на метр

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол продолжает подниматься, в Кургане, по последним данным, он составил 585 см, говорится в сообщении правительства Курганской области.

За два часа прибавилось 9 см.

Как сообщалось, на 8:00 воскресенья уровень воды в Тоболе возле Кургана составлял 491 см. Таким образом, за 16 часов он вырос на 94 см.

В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. В регионе поднимается уровень Тобола. Пик паводка в Кургане прогнозировался к 14-15 апреля.

По прогнозам Росгидромета, уровень Тобола в районе Кургана ожидается выше максимума 1994 года - от 9 м до 10 м 70 см.

Губернатор области Вадим Шумков сообщал, что "очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь".