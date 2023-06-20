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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до 12

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Количество погибших после употребления суррогатного алкоголя в Самарской области увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник.

"Количество умерших увеличилось до двенадцати человек", - сказали в пресс-службе.

14 июня сообщалось о десяти умерших, на лечении оставалось три человека, их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. 14 пациентов выписаны с выздоровлением.

По данным пресс-службы, под наблюдением медиков остается один пациент. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, в начале июня волна отравлений суррогатным алкоголем прокатилась по нескольким регионам Поволжья: ряд случаев, в том числе с летальным исходом, был зафиксирован в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство случаев связывали с употреблением спиртосодержащего напитка "Мистер Сидр" производства самарского ООО "Анди".

Сообщалось о более 100 пострадавших, более 30 человек скончались.

По данным следствия, ядовитый напиток могли произвести с использованием метилового спирта, который, предположительно, украли в мае со склада МВД в Самаре, а затем перепродали.

Подозреваемыми по делу о массовых отравлениях проходят Дмитрий и Алексей Егоровы, которые в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада 6 тонн метанола, а затем продали Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт владельцу "Анди" Анару Гусейнову.

В отношении Дмитрия Егорова и Гребенкина возбуждено уголовное дело по факту хищения спирта (п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ), они признали вину. Суд арестовал обоих до 8 августа. Айрапетян взят под стражу до 4 августа включительно по обвинению по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Алексей Егоров объявлен в розыск.

Владелец "Анди" Гусейнов был задержан в Самаре и доставлен в Ульяновск, где ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ. Он арестован до 4 августа включительно.

В настоящее время Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди".

Год назад правоохранительные органы пытались привлечь владельца компании к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем, но суд заменил назначенное бизнесмену административное наказание со штрафа на предупреждение.

Самарская область ООО "Анди" Мистер сидр
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