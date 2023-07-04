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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Мишустин не связывает недавнее массовое отравление сидром с мораторием на проверки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что недавнее массовое отравление суррогатным напитком сидр с многочисленными жертвами не связано с мораторием на проверки бизнеса, а является преступлением.

"Данная трагедия не связана с мораторием на проведение проверок. Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей", - сказал глава правительства в ходе встречи с руководством Совета Федерации во вторник.

Он отметил при этом: "Виновные найдены, соответственно, понесут перед законом ответственность".

Касаясь проблемы проверок предпринимателей, Мишустин подчеркнул, что подобные контрольные мероприятия будут продолжаться в сферах, представляющих риски для жизни и здоровья граждан.

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"То, что касается рисков для жизни и здоровья граждан, то здесь сохраняется возможность осуществлять плановые и внеплановые проверки в организациях любого уровня, чтобы предотвратить угрозы для безопасности людей. Другое дело, что работа в этом направлении должна быть продолжена", - сказал премьер РФ.

По его словам, "конечно, людей сейчас беспокоит, как осуществляется сбыт таких напитков". "Сейчас прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем - это очень важный момент", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что скорректировано законодательство РФ, и с 1 сентября потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, включая слабоалкогольные напитки.

"Чтобы защитить себя от контрафактной продукции, каждый человек сможет уточнить, как произведена та или иная продукция, где и как произведены эти напитки", - подчеркнул глава правительства.

Он также сказал, что президент РФ недавно подписал закон, который ужесточает ответственность нелегального оборота метанола под видом алкогольной продукции.

В июне в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии был выявлен ряд случаев отравления алкоголем, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Михаил Мишустин
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