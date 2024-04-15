Создание космического корабля "Орел" находится на завершающей стадии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Перспективный транспортный корабль нового поколения (ПТК НП) "Орел" находится на завершающей стадии строительства, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов а лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

По его словам, изначально корабль был рассчитан на лунную программу. Ее отложили на более поздний срок, а для корабля оставили другую задачу - доставлять экипажи на Российскую орбитальную станцию, строительство которой начнется в 2027 году.

Для этого существующий проект корабля слишком "переразмерен", поэтому сейчас идет его адаптация под орбитальные полеты вокруг Земли. Выводить корабль на орбиту будет ракета тяжелого класса "Ангара-А5М" с космодрома Восточный.

3 июля 2023 года в "Роскосмосе" сообщали, что в 2024-2025 годах на космодроме Восточный пройдут испытания макетов возвращаемого аппарата ПТК.

В августе прошлого года главный конструктор Российской орбитальной станции Владимир Кожевников сообщил, что первый полет нового российского космического корабля "Орел" запланирован на 2028 год.

7 ноября 2023 года генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что первый полет ПТК с экипажем состоится в 2028-2029 годах.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

10 апреля 2023 года первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов говорил, что проект лунного корабля "Орел" будет пересмотрен, на его базе создадут новый "легкий" корабль для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что полет к Луне ПТК "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса.