В ЦПК сообщили о наземной отработке перспективного транспортного корабля для орбитальных станций

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Пилотируемый транспортный корабль нового поколения проходит стадию наземной экспериментальной отработки, сообщил директор Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

"На данном этапе ПТК находится в стадии наземной экспериментальной отработки. В ЦПК идет подготовка комплексного тренажера нового корабля, специалисты изучают предварительную бортовую документацию", - сказал Кононенко в интервью газете "Известия".

15 апреля 2024 года Юрий Борисов, будучи главой госкорпорации "Роскосмос", сообщил, что перспективный транспортный корабль "Орел" находится на завершающей стадии строительства. По его словам, на этом корабле будут доставлять экипажи на будущую Российскую орбитальную станцию. Выводить корабль на орбиту будет ракета тяжёлого класса "Ангара-А5М" с космодрома Восточный.

В октябре 2024 года генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщал, что на 2028 год намечены три пуска ПТК, первый пуск - беспилотный.

В феврале 2025 года ведущий инженер отдела проектирования РОС Илья Железнов сообщил, что при проектировании РОС было решено, что ПТК будет доставлять на станцию экипаж из двух человек, а освободившееся место будет использоваться для доставки и возвращения грузов.