Вода в реке Тобол близ Кургана поднялась выше неблагоприятной отметки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол близ Кургана превысил неблагоприятную отметку, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 20:00 понедельника по местному времени (18:00 по Москве), за последние два часа вода поднялась на 10 см - до 704 см.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

В свою очередь, администрация Кургана призвала срочно эвакуироваться жителей садовых товариществ за Кировским мостом.

"Идет перелив воды. Ваша территория подвержена угрозе затопления. Незамедлительно эвакуируйтесь. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону", - говорится в сообщении.

По информации администрации Кетовского округа, уровень воды продолжает расти в районах населённых пунктов Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Кетово, Менщиково. Так, в районе Кетово, Санаторная, Менщиково за 2 часа уровень воды прибавил 10 см, Крюково - 17 см, Лаптева - 12 см, Темлякова - 5 см.

Ранее сообщалось, что вода уже "перешла" дорогу на Нижнюю Утятку, затопила Мало-Чаусовский мост, дачи и дома в СНТ "Просвещенец", СНТ "Корвет", подходит к микрорайонам Черемухово, Осиновка, Старокомогоровка, Смолино; есть угроза затопления правобережных СНТ.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в Тоболе у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни - резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.