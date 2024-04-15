Транзитный проезд через Курганскую область временно закроют из-за паводка

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ГИБДД по Курганской области из-за сложной паводковой обстановки планирует закрыть федеральные трассы в границах региона для поезда транзитного транспорта, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"На границах со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями расположено пять мобильных постов полиции и иных служб. Будет ограничиваться въезд транспорта на территорию Курганской области", - поясняет автоинспекция.

Запрет коснётся дорог Р-254 "Иртыш", Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган", "Иртыш" - подъезд к Тюмени, "Иртыш" - подъезд к г. Ишим.

Не будут закрывать проезд для транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, перевозящего продовольственные товары.

По сведениям госавтоинспекции, эти меры необходимы для обеспечения безопасности участников дорожного движения, снижения транспортной нагрузки на отдельные участки дорог и обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта в район ликвидации последствий возможного стихийного бедствия.