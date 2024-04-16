Эвакуация проводится из трех сел в Тюменской области из-за опасности затопления

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Объявлена эвакуация жителей трех населенных пунктов в Казанском районе Тюменской области, связанная с подъемом уровня реки Ишим, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

"Существует опасность затопления населенных пунктов Палёнка, Новогиреевка, Афонькино Казанского района. Проводится эвакуация", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 16 апреля подъем воды в Ишиме в селе Ильинка достиг критического уровня в 808 см.