В Тюменской области эвакуируют жителей села Казанское

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Тюменской области эвакуируют жителей двух улиц села Казанское (центр Казанского района), которым угрожает паводок. Об этом сообщило правительство региона.

По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, около села Ильинка в Казанском районе в ближайшие сутки ожидается подъем воды в реке Ишим до опасного уровня в 800 см.

Ранее сообщалось, что 15 апреля река в районе Ильинки вышла на пойму.

Кроме того, 15 апреля началась плановая эвакуация в ряде населенных пунктов Упоровского района.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. Пик паводка ожидается 23-25 апреля. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тысячи человек.