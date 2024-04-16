Жителям райцентра в Тюменской области рекомендовали эвакуироваться из-за паводка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти Казанского района Тюменской области рекомендуют жителям райцентра - села Казанское - эвакуироваться из-за угрозы подтопления, сообщается на странице муниципалитета в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

"В связи с критическим повышением уровня воды существует реальная угроза подтопления населенного пункта. Предлагаем незамедлительно эвакуироваться в безопасные зоны. С собой необходимо взять документы, предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 апреля из-за подъема реки Ишим в Казанском районе объявлена эвакуация из трех населенных пунктов - Палёнки, Новогиреевки, Афонькино.

Во вторник уровень воды в Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек.