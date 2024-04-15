В Оренбургской области возник риск подтопления восьми сел Илекского района

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На юге Оренбургской области в Илекском районе разлившийся Урал угрожает подтоплением восьми селам.

"По состоянию на 11:00 (09:00 по Москве) 15 апреля уровень реки Урал в селе Илек 901 (+9) см", - сообщила районная администрация.

В селе Подстепки река Урал вышла из берегов. Подтопление грозит 155 домам, в которых проживает более 320 человек. Большинство жителей уже самостоятельно выехали из села.

"Также вода подошла к селам Яман, Заживное, Студеное, Сладково, Мухраново, Кардаилово, Шутово. Подтопленных домов в этих селах нет", - говорится в сообщении.

В райцентре Илек продолжают строить дамбу для защиты от воды.

"Илекское ДРСУ (дорожное ремонтно-строительное управление - ИФ) сегодня возведет дамбу из глины и закроет участок (около 25 метров), который был оставлен для заполнения водой водоналивной дамбы. МЧС России совместно с волонтерами дополнительно усилят дамбу мешками с песком", - говорится в сообщении.