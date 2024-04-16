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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана замедлился

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа вырос на 3 см и достиг отметки в 748 см, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

Таковые данные гидропоста, приведенные на карте "Паводок" на 12:00 (10:00 по московскому времени).

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Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды (25-100 см).

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

На 10:00 вторника уровень воды в реке Тобол в Кургане составлял 745 см (+3 см к 8:00).

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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