В Кургане эвакуируют микрорайон Тополя из-за угрозы подтопления

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол близ Кургана перекрыл неблагоприятную отметку на 16 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 20:00 понедельника по местному времени (18:00 по московскому), за последние два часа вода поднялась на 12 см - до 716 см.

По данным мэрии, в настоящее время возникла угроза подтопления микрорайона Тополя, идет эвакуация. Также залило водой дорогу к микрорайону Смолино.

"Движение легкового транспорта по ней невозможно. По этой причине с сегодняшнего дня и до особого распоряжения движение всех видов транспорта к микрорайону Смолино на участке от ул. Б.Петрова до ул. Р.Люксембург закрыто. В период паводка общественный транспорт будет следовать только до места перелива", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба администрации области отмечает, что часть СНТ, жителей которых предупреждали о приходе воды и необходимости эвакуации, уже затоплены.

"Это при том, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана всего около 7 метров, а прогноз Национального центра МЧС России говорит о том, что при худшем развитии ситуации возможно увеличение уровня воды до 10 м 82 см. Если вы живете в подтопляемой зоне, незамедлительно эвакуируйтесь", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни - резкий.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.