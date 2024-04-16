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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Организации АПК в пострадавших от паводков регионах работают в штатном режиме

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Функционирование организаций АПК в регионах, пострадавших от паводков, не нарушено, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева, который во вторник провел заседание оперативного штаба.

На нем речь, в частности, шла о работе по минимизации последствий паводков в ряде регионов.

"Для дальнейшей бесперебойной работы АПК прошу продолжить мониторинг ситуации, оперативный обмен информацией и, конечно, прямое взаимодействие с аграриями. Выезжайте в пострадавшие районы, помогайте людям. Идут весенние полевые работы. Для их качественного проведения необходимо минимизировать последствия паводка", - подчеркнул министр, процитированный в сообщении.

Кроме того, необходимо следить за обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами, в том числе доступностью топлива, при необходимости оперативно организовывать места для временного содержания сельхозживотных и контролировать биологическую безопасность в зонах подтопления, добавил Патрушев.

Минсельхоз напоминает, что режим ЧС федерального масштаба сейчас действует в Оренбургской области, регионального уровня - в Алтайском крае, Курганской и Тюменской областях. В зоне риска потенциально находится Самарская область.

Минсельхоз РФ Дмитрий Патрушев
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