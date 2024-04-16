В Оренбуржье затоплены 6 тысяч га озимых и 6,5 тысячи га теплиц

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области, по оперативной информации, паводок затопил 6,1 тысячи гектаров озимых зерновых и 6,5 тысячи га овощей закрытого грунта, сообщило Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Также подтоплены складские помещения с семенным материалом объемом 816 тонн зерновых культур и 2,5 тонны многолетних трав, складские помещения с продовольственным зерном объемом 230 тонн, говорится в сообщении.

Эти данные вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин привел на заседании оперативного штаба по работе АПК под председательством главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева.

"В областях, подвергшихся паводку, в целом функционирование агропромышленного комплекса не нарушено. Ущерб есть, но его конкретные масштабы будут оцениваться после схода воды", - отметил на это Патрушев.

Минсельхоз Оренбургской области разработал план мероприятий по ликвидации последствий паводка в 2024 году.

Оренбургская область охвачена крупнейшим за последние 100 лет паводком. В Оренбуржье введен режим ЧС федерального уровня.