Мосгорсуд утвердил арест Алишера Касимова - фигуранта дела о теракте в Crocus

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест Алишера Касимова - фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление Басманного суда Москвы от 26 марта 2024 года об избрании в отношении Касимова меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменений, апелляционная жалоба на постановление - без удовлетворения", - отметили в суде в среду.

В понедельник Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении Аминчона Исломова - еще одного фигуранта делал о теракте.

По решению первой инстанции оба фигуранта будут находиться в СИЗО до 22 мая.

Как сообщалось, Аминчон Исломов - уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, в России до задержания работал таксистом, Касимов - уроженец Киргизии, имеющий гражданство РФ, зарегистрированный в Московской области, имеет троих малолетних детей, до задержания содержал кафе в качестве индивидуального предпринимателя.

Обоим фигурантам дела вменяется совершение теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Оба не признают вину.

Вместе с Аминчоном были арестованы его отец и брат - Ислом и Диловар Исломовы. Они также не признают вину.

Как следовало из заявления главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Исломовы, по версии следствия, предоставили нападавшим на концертный зал квартиру для проживания, автомобиль для передвижения и перевозили денежные средства.

В свою очередь Касимов заявил в суде, что сдавал квартиру на "Авито" и не знал о планах снявших ее фигурантов.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

СКР расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестованы ряд фигурантов, в том числе четверо, по версии следствия, исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.