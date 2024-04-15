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Курганские власти заявили, что неблагоприятный прогноз по паводку сбывается

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Неблагоприятный прогноз прохождения паводка в Курганской области, подготовленный Центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сбывается, заявил замгубернатора области Станислав Носков по итогам заседания комиссии по ЧС и оперативного штаба в понедельник.

"К сожалению, пока прогноз оправдывается. В районе населенного пункта Звериноголовское пик паводка и высота на посту измерения составила 10 метров 10 сантиметров. Та вода, которая пришла к нам из Казахстана, дала нам такие объемы воды, соответственно, такой уровень подтопления. Ширина подтопления большая. Вся масса этой воды сейчас двигается в сторону Кургана", - сказал он на видео, размещенном в официальном телеграм-канале регионального правительства.

По его сведениям, вода активно поднимается в Кетовском муниципальном округе. "Даже в тех населенных пунктах, которые никогда исконно раньше не подтапливались. Это еще раз говорит о том, что очень большие объемы воды идут в сторону города Кургана", - отметил Носков.

Также, по его информации, "подходит к опасным явлениям" уровень воды на территории самого Кургана.

Ранее сообщалось, что на 22:00 местного времени (20:00 мск) уровень воды в реке возле Кургана перекрыл неблагоприятную отметку и составил 716 см.

В городе продолжается эвакуация из районов, куда уже пришла вода, в частности из микрорайона Тополя. Для людей организованы автобусы. Также эвакуируют животных, крупный рогатый скот.

Специалисты Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют, что 15-18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем воды, в отдельные дни - резкий.

Остаются подтопленными 305 жилых домов и 598 приусадебных участков. Эвакуированы почти 13 тыс. человек

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Курганская область Станислав Носков Тобол
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