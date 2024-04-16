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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Уровень Тобола в Кетовском округе Курганской области приблизился к 10 м

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В ряде населенных пунктов Кетовского округа Курганской области уровень воды в реке Тобол почти достиг 10 метров, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

Губернатор еще раз обратился к жителям: "Не испытывайте судьбу, не надейтесь на авось. Забирайте детей, пожилых и маломобильных родственников, документы и вещи и выезжайте из затопляемых территорий".

Между тем, согласно данным карты "Паводок", уровень в Тоболе в Кургане, по данным на 16:00 (местное время) вторника, достиг отметки 752 см, прибавив за последние четыре часа 4 см.

Неблагоприятные явления в районе Кургана наступают при уровне воды в 700 см, опасные явления - при 850 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Хроника 30 марта – 16 апреля 2024 годаПаводок в России
Вадим Шумков Курган Тобол Курганская область
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