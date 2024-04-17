Жителей более десяти сел эвакуируют в Ишимском районе Тюменской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Из-за подъема воды в реке Ишим в среду утром началась эвакуация ряда населенных пунктов Ишимского района Тюменской области, сообщается на странице администрации района в соцсети "ВКонтакте".

Так, 17 апреля с 09:00 по местному времени проводится эвакуация жителей поселков Плодопитомник, Детский дом 29, деревень Синицына, Симаново, Д. Отдыха, Заворохино, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, Детского санатория, сел Боровое, Плешково, Клепиково.

"Необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 16 апреля уровень воды в реке Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС - более 12 тыс. человек, готовы свыше 2,6 тыс. единиц техники.