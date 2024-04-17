Эвакуацию из-за подъема реки Тобол объявили в Упоровском районе Тюменской области

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация объявлена в населенных пунктах Упоровского района Тюменской области, попадающих в зону подтопления из-за подъема реки Тобол, сообщил глава района Леонид Сауков в своем телеграм-канале в среду.

"В реке Тобол ожидается предельно высокий подъем воды. По официальному прогнозу Росгидромета максимальный ожидаемый уровень разлива реки по отметке гидропоста города Ялуторовск может составить 930 см, а это значительно ниже по течению отметки гидропостов Упоровского района", - написал Сауков.

Он также добавил, что районная комиссия по ЧС приняла решение объявить о начале эвакуации.

"Призываю жителей, чьи домовладения подпадают в зону вероятного подтопления, собрать документы, необходимые вещи и предметы личной гигиены. Заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и спокойно переехать к родственникам, друзьями или в пункт временного размещения", - отметил глава района.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС - более 12 тыс. человек, готовы свыше 2,6 тыс. единиц техники.