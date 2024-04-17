Жителей девяти сел эвакуируют в Абатском районе Тюменской области из-за паводка

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Эвакуация из-за подъема воды в реке Ишим проводится в нескольких населенных пунктах Абатского района Тюменской области, сообщил в среду глава районной администрации Игорь Васильев в своем телеграм-канале.

"Идет большая вода, прогноз крайне неблагоприятный, уровень паводка превысит исторический 2017 год. Не теряйте время, спасайте имущество, животных и сами переезжайте в безопасные места либо в пункты временного размещения", - написал Васильев.

По его информации, эвакуируют жителей из девяти населенных пунктов: сел Назарово, Водолазово, деревень Земляная, Фирсова, Репьева, Максимова, Бурдина, Логинова и Ефимова.

Как сообщила ранее в среду пресс-служба МЧС России, из зон подтопления в Тюменской области уже эвакуировано более 400 человек.

16 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что из-за подъема уровня воды в реках возможен прорыв дамб или перелив через них. В связи с этим в минувший вторник началась эвакуация населения с подтопляемых территорий.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе прогнозируется повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тыс. человек.