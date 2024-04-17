Уровень воды в Тоболе у Кургана приблизился к 9 метрам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Отметки 894 см достиг уровень воды в реке Тобол в районе Кургана, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

За последние два часа вода поднялась на 11 см.

По данным на 8:00 по местному времени (6:00 по Москве), уровень воды в Тоболе в Кургане преодолел отметку "опасного явления" (850 см). На 10:00 уровень поднялся уже до отметки 883 см.

Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.