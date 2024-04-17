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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Уровень воды в Тоболе у Кургана приблизился к 9 метрам

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Отметки 894 см достиг уровень воды в реке Тобол в районе Кургана, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

За последние два часа вода поднялась на 11 см.

По данным на 8:00 по местному времени (6:00 по Москве), уровень воды в Тоболе в Кургане преодолел отметку "опасного явления" (850 см). На 10:00 уровень поднялся уже до отметки 883 см.

Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

С 8 апреля в регионе введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол Курганская область
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