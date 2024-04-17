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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Что произошло за день: среда, 17 апреля

В Кремле подтвердили вывод российских миротворцев из Карабаха, уровень воды в Тоболе в районе Кургана достиг 943 см

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дмитрий Песков подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха. Ранее об этом сообщили азербайджанские СМИ.

- Верховный суд РФ возглавила Ирина Подносова. Решение принято Советом Федерации единогласно.

- Уровень воды в реке Тобол к вечеру поднялся до 943 см (опасная отметка - 850 см). В МЧС ожидают, что в Курганской области уровень Тобола поднимется до 10 метров.

- Российские военные сбили беспилотники над Мордовией и Татарстаном.

- Первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5М" с кораблем в беспилотном варианте состоится в 2027 году.

- Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Депутаты от оппозиции в голосовании участия не принимали.

- До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток с вечера четверга.

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