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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Правительство расширило программу социальной газификации на СНТ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство расширило программу социальной газификации на садоводческие товарищества, сообщает сайт правительства и напоминает, что это сделано по поручению президента. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков в СНТ, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. На домовладение и землю должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества, а его протокол - приложен к заявке о подключении.

Как сообщает ФАС, которая и разрабатывала постановление, его принятие является вторым расширением программы социальной газификации. К первому относится включение образовательных и медицинских учреждений.

В постановлении определена новая категория, которая может бесплатно осуществить догазификацию к своим участкам в СНТ. Это граждане, чьи домовладения располагаются на территории садового товарищества, которые находятся в газифицированном населенном пункте. Лица, имеющие правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок, могут подавать заявки в газораспределительную организацию. ГРО с момента получения заявки проверяет комплектность документов, а также присутствие СНТ в программе газификации.

Если все необходимые процедуры соответствуют законодательству, ГРО в течение 30 дней направляет гражданину проект договора. Сроки осуществления техприсоединения к газу будут определяться региональными программами газификации.

Программа социальной газификации была запущена правительством в 2021 году по поручению президента. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в населенных пунктах, расположенных в сельской местности. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.

Михаил Мишустин Правительство ФАС
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