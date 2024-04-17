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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Более 100 военных направлены из ЦВО в Тюменскую область для борьбы с паводком

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Центральный военный округ усилил группировку инженерных войск, задействованных в защите населенных пунктов от паводка в Тюменской области, сообщила пресс-служба ЦВО в среду.

"В Ишимский район дополнительно переброшено свыше 100 военнослужащих с автомобильной техникой для выполнения мероприятий по укреплению и наращиванию защитных сооружений вблизи города Ишим. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение главы региона", - говорится в сообщении.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. В период весеннего половодья в регионе происходит повышение уровня воды в реках Тобол и Ишим. В зону подтопления могут попасть свыше 50 населенных пунктов, в которых проживают почти 7,3 тыс. человек.

15 апреля военные для уничтожения заторов на Ишиме начали взрывать лед. В настоящее время ими проведено уже более 500 подрывов, что позволило освободить ото льда в русле реки более 3 тыс. квадратных метров.

Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
ЦВО Тюменская область Центральный военный округ Ишим
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