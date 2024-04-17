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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Вода в реке Тобол у Кургана поднялась выше 9 метров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На высоту более 9 метров поднялся уровень реки Тобол в Кургане, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 14:00 по местному времени (12:00 по Москве) вода остановилась на отметке 906 см, прибавив 12 см за два часа.

Как сообщалось, на 8:00 по местному времени (6:00) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в области введен режим ЧС из-за паводка.

Паводок в Кургане

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Подтопленный Мало-Чаусовский мостВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Подтопленный Мало-Чаусовский мост
Хроника 30 марта – 17 апреля 2024 годаПаводок в России
Курган Вадим Шумков Тобол Курганская область
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