Вода в реке Тобол у Кургана поднялась выше 9 метров

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - На высоту более 9 метров поднялся уровень реки Тобол в Кургане, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

По данным на 14:00 по местному времени (12:00 по Москве) вода остановилась на отметке 906 см, прибавив 12 см за два часа.

Как сообщалось, на 8:00 по местному времени (6:00) уровень воды в Тоболе преодолел отметку "опасного явления" (850 см). Пик половодья в Курганской области ожидается в ближайшие дни.

Губернатор региона Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть Кургана, где расположены более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

С 8 апреля в области введен режим ЧС из-за паводка.