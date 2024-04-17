Подъем воды в реке Ишим ожидают в Тюменской области выше исторического максимума

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Прогнозируется, что уровень воды в реке Ишим поднимется в Тюменской области выше исторического максимума, сообщил в среду глава региона Александр Моор.

"Ожидаем примерно два метра к историческому максимуму", - сказал Моор на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, которое проводит президент России Владимир Путин.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка.