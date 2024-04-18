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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

В городе Ишим вода в реке за четыре часа поднялась на 21 см

В городе Ишим вода в реке за четыре часа поднялась на 21 см
Паводок в Тюменской области
Фото: Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В городе Ишим уровень воды в реке Ишим за четыре часа с утра 18 апреля поднялся на 21 см до 483 см, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

У села Ильинка в Казанском районе вода в Ишиме за это же время опустилась на 1 см.

17 апреля уровень воды в Ишиме у села Ильинка превысил исторический максимум, поднявшись до отметки в 884 см. Прежний максимум в 835 см был зафиксирован в 2017 году.

Самый высокий уровень в Ишиме в границах одноименного города за 70 лет наблюдения был зарегистрирован 10 мая 2017 года - тогда вода поднялась до 982 см.

Хроника 30 марта – 18 апреля 2024 годаПаводок в России
Ильинка Ишим Тюменская область
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