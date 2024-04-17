Куренков отметил стабилизацию паводковой ситуации в Оренбуржье

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Волна масштабного паводка прошла города Орск и Оренбург, в регионе фиксируется устойчивое снижение воды, заявил на совещании у президента глава МЧС Александр Куренков.

"Сбросы с Ириклинского водохранилища стали в несколько раз меньше тех значений, которые были в конце марта - начале апреля. Уровень воды в Орске и Оренбурге хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение", - сказал он.

По его словам, волна паводка смещается вниз по течению реки Урал и приближается к селу Илек на границе с Казахстаном. "Уровень воды здесь уже достиг отметки опасного явления", - добавил министр.

В регионе в 76 населенных пунктах и 45 СНТ остаются подтопленными более 15 тысяч жилых домов, почти 23 тысячи приусадебных участков и 26 низководных мостов, сообщил министр. В 35 пунктах временного размещения населения находятся 1031 человек, в том числе 203 ребенка. Финансовую помощь получили почти 30 тысяч человек. На всех объектах организовано дежурство медицинских работников, психологов, сотрудников МВД и Росгвардии, отметил глава МЧС.

Продолжается работа по откачке воды, вывозу мусора и обеззараживанию территории. Формируются дополнительные насосные группы и резерв тепловых пушек для просушки домов. Организована работа по сбору, доставке и распределению гуманитарной помощи.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд рублей. Наиболее серьезно пострадали Оренбург и Орск.