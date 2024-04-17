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Росстат отметил рост цен производителей продовольствия в марте на 0,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в марте этого года по сравнению с февралем повысили цены на 0,5%, сообщил Росстат. В годовом выражении рост составил 9,4%.

В феврале по сравнению с январем было зафиксировано повышение цен на 0,8%, по сравнению с февралем прошлого года рост составлял 9%.

Эти показатели не учитывают цены на напитки. В марте по сравнению с февралем производители напитков повысили цены на 1,2%, в годовом выражении рост составил 7,5%.

Рост цен ускорился. В феврале по сравнению с январем напитки у производителей подорожали на 0,3%, в годовом выражении - на 6,1%.

Как сообщалось, в 2023 году цены производителей продовольствия повысились на 2%, напитков - на 7%.

Росстат
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