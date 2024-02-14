Минсельхоз отметил, что производители гречки в РФ за месяц снизили цены на 8,3%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Производители гречневой крупы в РФ за месяц снизили цены на свою продукцию на 8,3%, в годовом выражении падение составило 22%, сообщает Минсельхоз.

Отметив, что за последний месяц наблюдается снижение отпускных цен на ряд социально значимых продуктов, ведомство особо отмечает снижение стоимости гречневой крупы. "Такая динамика обусловлена высоким урожаем гречихи в прошлом году, который полностью закрывает потребности российских переработчиков в доступном сырье", - подчеркивается в сообщении.

По предварительным данным Росстата, сбор гречихи в РФ в 2023 году вырос до 1,48 млн тонн с 1,2 млн тонн годом ранее.

"Цены производителей на куриные яйца за прошедшую неделю показали околонулевую динамику, как и в розничном сегменте. Отпускная стоимость яиц первой категории на 14 февраля составила 91,67 рубля за десяток, второй категории – 80,96 рубля, - говорится в сообщении. - В настоящее время отечественные предприятия продолжают стабильно работать, чтобы удовлетворить растущий спрос. Кроме того, на внутренний рынок поступают импортные яйца по нулевой пошлине".

Отпускные цены на куриное мясо за последний месяц снизились на 2%, что оказывает влияние и на потребительскую стоимость этой продукции, сообщает Минсельхоз.