Шадаев ждет новых мер господдержки для IT-компаний

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские разработчики IT-решений могут получить новые меры господдержки, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев после совещания у президента. правительства в среду.

"Обсудили дополнительные меры поддержки самих разработчиков. Надеюсь, что по итогам (совещания - ИФ) будет принято решение о новых мерах поддержки", - сказал министр не уточнив, о каких новых мерах поддержки идет речь.

Сейчас для аккредитованных при Минцифры IT-компаний уже действует несколько мер господдержки: налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок; для сотрудников таких компаний - отсрочка от призыва в армию и льготная ипотека.

По словам Шадаева, на совещании он доложил президенту, что благодаря уже принятым мерам поддержки российская IT-отрасль за последние 4 года стала самой динамично развивающейся отраслью российской экономики. "В 2,5 раза за 4 года увеличили объем реализации собственных продуктов, решений, услуг, которые оказываются нашими компаниями. Достигли цифры 3 трлн рублей - значимый результат, большие темпы роста. Еще 4 года назад мы (IT-отрасль - ИФ) были меньше 1,5% в структуре ВВП, сейчас - почти уже 2%", - сказал министр.

Он добавил, что средняя зарплата в отрасли за этот период выросла в 1,7 раза - до 155 тысяч рублей, а количество сотрудников IT -компаний - в 1,5 раза.

Упрощение доступа IT-стартапов на рынок госзакупок стало еще одной темой обсуждения на совещании, сообщил глава Минцифры.

"У нас действует достаточно серьезная процедура заключения контрактов с государственными компаниями, конкурентного отбора, и не всегда маленькие компании технологические даже с очень перспективными решениями могут пройти всю процедуру отбора и конкурировать с большими состоявшимися уже компаниями. Поэтому обсудили, что, наверно, нужно дополнительные преференции создавать таким маленьким компаниям для доступа на рынок заказа наших крупнейших госкомпаний, которые являются большим драйвером спроса на цифровые технологии", - сказал Шадаев.