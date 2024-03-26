Минцифры предложит ограничить круг IT-компаний с нулевой ставкой по налогу на прибыль

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры рассчитывает на продление льготы по налогу на прибыль для IT-компаний, но планирует предложить ограничить число ее получателей, исходя из их выручки, сообщил в Госдуме глава министерства Максут Шадаев.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для IT-компаний и производителей ПАК, включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. Шадаев в октябре говорил, что планирует ходатайствовать о продлении этой льготы.

По словам Шадаева, при обсуждении вопроса о продлении льготы по этому налогу финансовые ведомства указывают на высокие финансовые показатели IT-компаний и высказывают сомнения в целесообразности продления льготы.

"Здесь, действительно, наверно... мы будем ставить вопрос относительно того, что как минимум надо эту льготу сохранять для компаний до определенного потолка выручки. Один из вариантов, который мы будем предлагать, будет заключаться в том, чтобы ограничить списком компаний с определенным порогом выручки, которые продолжат пользоваться льготой по налогу на прибыль", - сказал министр.

По его словам, Минцифры на основе отчетности налоговой службы за 2023 год, которая ожидается в конце марта - апреле, планирует проанализировать влияние налоговой льготы на развитие IT-компаний и на экономике страны.

"У нас есть гипотеза, связанная с тем, что в целом компании, вкладывая в развитие своего бизнеса эти средства дополнительно, в итоге либо скомпенсировали выпадающие налоги, либо приблизились почти к цифрам сопоставимым. Мы договорились с Минфином, что на конкретных расчетах мы попробуем убедить, что налог на прибыль дает экономике в среднесрочной перспективе отдачи больше, чем напрямую поступления в бюджет", - сказал министр.

Он сообщил также, что по итогам 2023 года выручка IT-компаний РФ выросла на 43,2% - до 5,5 трлн рублей. При этом выручка от реализации собственных продуктов и оказания услуг собственными силами IT-компаний увеличилась на 30,9% - до 2,8 трлн рублей. "То есть выручка растет, прежде всего, за счет эффективной разработки и реализации отечественных решений", - указал министр.

Он добавил, что доля IT-отрасли в ВВП в 2023 году составила 1,98%, увеличившись на 0,22 п.п. по сравнению с предыдущим годом. "Это обеспечивается, в том числе, за счет мер поддержки", - отметил глава Минцифры.