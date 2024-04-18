Думе предложили обязать регионы утверждать собственные программы страхования жилья от ЧС

Подтопленный дом в Кургане Фото: Евгений Кузьмин/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму поправки к двум федеральным законам, которые помогут запустить в России принятый и не действующий пять лет закон о добровольном страховании жилья от ЧС (№320-ФЗ от 3 августа 2018 года).

Депутаты Анатолий Аксаков, Николай Цед и Ярослав Нилов предлагают изменить статью 11-1 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статьи 44 и 53 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации".

Законопроект № 605295-8 устанавливает обязанность властей регионов разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ, а также представлять их в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере страховой деятельности", отмечается в пояснительной записке к законопроекту. До сих пор разработка таких программ страхования жилья от ЧС была правом, а не обязанностью для региональных властей. Нормы предложены "в целях защиты имущественных интересов граждан и оптимизации расходов федерального и региональных бюджетов РФ", говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Принятие законопроекта позволит реализовать введенный законом №320-ФЗ механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с риском утраты или повреждения жилых помещений, с использованием механизмов страхования, полагают авторы поправок.

При наличии утвержденных региональных программ страхования "значительная часть расходов по возмещению ущерба от чрезвычайных ситуаций легла бы на страховые организации, что существенно снизило бы нагрузку на федеральный и региональные бюджеты, а также на граждан", сказано в пояснительной записке.

Принятие законопроекта "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований и не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы". Он также соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, положениям иных международных договоров России. Законопроект "не повлияет на достижение целей государственных программ РФ". Его принятие не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности", сообщают разработчики.

Нет доброй воли в регионах для запуска закона

Принятый в 2018 году закон о добровольном страховании жилья от ЧС предполагает, что он заработает после принятия на территориях России программ добровольного страхования жилья от ЧС с учетом региональных особенностей. При объявлении ЧС начинает работать механизм компенсации имущественного ущерба населению за счет софинансирования выплат гражданам за пострадавшее жилье из средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет страховых выплат гражданам по заключенным договорам, согласно принятым регионами программам страхования.

Разработка и утверждение программ является правом властей регионов, а не их обязанностью, отмечается в пояснительной записке к поправкам, "до настоящего времени программы не утверждены ни в одном субъекте РФ".

"У региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать установленный законом № 68-ФЗ механизм защиты имущественных интересов граждан, связанных с утратой (гибелью) или повреждением жилых помещений. При этом реализация данного механизма позволила бы, с одной стороны, обеспечить наиболее полную защиту имущественных интересов граждан, с другой - оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов в связи с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", следует из пояснительной записки к законопроекту депутатов, внесенному в четверг.

Текущая версия закона о страховании жилья от ЧС предполагает как добровольность в принятии таких программ для регионов, так и добровольность присоединения к ним коммерческих страховщиков, добровольность заключения договора страхования жилья по программе для владельцев жилья. Таким образом, в случае принятия предложенных поправок ситуация меняется только для региональных властей.

Компенсации из бюджета более 8 млрд рублей в год

В России ежегодно возникают масштабные чрезвычайные ситуации, в результате которых причиняется значительный ущерб принадлежащим гражданам жилым помещениям, отмечают авторы законопроекта.

"Так, например, в период с 2020 по 2022 год только из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайных ситуаций, было выделено и израсходовано около 25,5 млрд рублей, то есть ежегодно в среднем расходуется около 8,5 млрд рублей", пишут они.

Помимо этого, значительные средства на возмещение ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате чрезвычайных ситуаций, выделяются также из региональных бюджетов. Кроме того, жилые помещения граждан могут быть утрачены или повреждены также в результате событий, которые не были признаны чрезвычайными ситуациями.

"Острота ситуации с регулярным возникновением чрезвычайных ситуаций в нашей стране потребовала, в частности, издания отдельного Указа президента РФ от 20 июня 2022 года №387 "О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области - Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей", говорится в пояснительной записке.

Страховщики поддержали депутатов

Мощный весенний паводок 2024 года спровоцировал всплеск спроса на страхование жилья, следует из сообщений страховщиков за последний месяц. "Однако, когда вода или огонь уже подступают к домам, их уже не страхуют на в России, ни в любой другой стране мира, поскольку страхование построено на вероятности события, а оно грозит превратиться в неизбежное", - заявил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, комментируя тенденцию.

При наличии действующих региональных программ страхования домовладельцы смогут приобретать полисы страховой защиты по ценам ниже действующих сегодня в коммерческом страховании - это возможно в случае массового охвата программами всех регионов страны, а не только тех, где регулярно случаются ЧС и убытки от них. Кроме того, преимуществом для граждан окажется единый порядок и сроки урегулирования убытков. Условия программ будут понятны и прозрачны, будет установлена ответственность страховщиков за нарушение договорных обязательств, пояснил собеседник агентства.

Для поддержки коммерческих страховщиков, которые станут заключать договоры с физлицами по будущим региональным программам, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, дочерняя компания ЦБ - ИФ) окажет поддержку по линии перестрахования таких рисков, высказал он надежду.

Как сообщили "Интерфаксу" во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), союз массово запрашивал российские регионы об их готовности разработать программы защиты жилья при ЧС в 2020 году, через год после вступления в силу закона о добровольном страховании жилья от ЧС. Затем союз повторял запросы точечно, сосредоточившись на регионах, столкнувшихся с климатическими бедствиями. "Если систематизировать ответы, картина примерно такая: от одних регионов мы не получили ответа вовсе, другие отказали из-за того, что дотационные и нет денег в бюджете на соучастие в выплатах, третьи - писали, что создают рабочие группы, затем инициативу "спускали на тормозах", четвертые отвечали, что хотят сначала посмотреть на результаты пилотных проектов в других регионах, пятые мотивировали отказ тем, что ЧС у них не бывает", - систематизировал результаты ответов на запросы ВСС заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель страхового рынка, участвовавший в обсуждениях по законопроекту о страховании жилья от ЧС с представителями Минфина, "согласно последним решениям Минфина по закону о добровольном страховании жилья, доля соучастия в финансировании ущерба жилью от ЧС со стороны бюджетов регионов составляет 0,1% от общей оценки бюджетных выплат. Норма введена, чтобы снять нагрузку с региональных бюджетов. Кроме того, эти средства есть у региональных бюджетов, по статье расходов на компенсацию ущерба от ЧС".

Президент ВСС Евгений Уфимцев сообщил "Интерфаксу", что страховое сообщество в целом поддерживает предложенные депутатами поправки об обязательной разработке программ страховой защиты жилья в регионах. При этом важно, чтобы такие программы создавались и принимались по всей стране, а не только на территориях с высокими рисками, по все стране.

Уфимцев добавил, что гражданам следует понимать: без страхового полиса они получат помощь из средств бюджета при ЧС, но по определенным установленным правилам и нормам. "Если у человека было в зоне подтопления несколько домов, он получит бюджетную компенсацию только за один объект. Если, к примеру, пострадавшее жилье было просторным, он не получит полного возмещения, поскольку расчет компенсации ведется с учетом социальных норм, установленных в каждом регионе на одного человека. Если и другие особенности. Если владелец жилья хотел бы получить полное возмещение за ущерб жилью при наступлении страхового события, ему правильно жилье застраховать. Решать самому домовладельцу, но наличие региональной программы страховой защиты жилья владельцам жилья россиянам бы в этом помогло", - убежден Уфимцев.