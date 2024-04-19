В Оренбуржье половина подтопленных домов и участков освободилась от воды

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Паводок в Оренбургской области отступает, почти половина подтопленных домов и приусадебных участков освобождена от воды, сообщает пресс-служба МЧС России.

Уровень реки Урал в пределах Орска и Оренбурга, Оренбургского и Илекского районов снижается, отметили в ведомстве.

На территориях, откуда ушла вода, проводится санитарная очистка улиц и придомовых территорий, для этого сформировано 100 бригад.

В 76 населенных пунктах и 45 садовых товариществах остаются подтопленными 14 тысяч жилых домов и почти 22 тысячи приусадебных участков. В 10 муниципальных образованиях области остается закрытым для транспорта 21 мост, за сутки от воды освободились три низководных моста.

В общей сложности, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировано 17,4 тысячи человек, в том числе 4,8 тысячи детей. Около тысячи из них находятся в пунктах временного размещения.

"Продолжают ликвидировать последствия паводка в регионе 1 646 специалистов, 377 единицы техники, 25 плавсредств. Для мониторинга ситуации используются шесть беспилотников", - добавили в пресс-службе МЧС.