Любимова объяснила отказ отдельным музеям в участии в "Пушкинской карте"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В России огромное количество заведений, которые называются музеями и которые не прошли модерацию на участие в программе "Пушкинская карта"; также в нее невозможно включить все частные антрепризы, заявила на пресс-конференции министр культуры Ольга Любимова.

"Увидите много обиженных, потому что огромное количество заведений, которые называются музеями, к сожалению или порой совсем не к сожалению, не прошли модерацию на "Пушкинскую карту", - сказала она.

Также, по ее словам, обиделось огромное количество антреприз.

"Но, к сожалению, мы не можем включить все частные антрепризы, и то, что сейчас на той или иной сцене представляется в качестве спектакля, мы не можем это рекомендовать, - отметила министр. - Эксперты и региональные, и федеральные принимают решение, вот эта фильтрация тоже происходит".

В программу "Пушкинская карта" недавно были внесены изменения постановлением правительства.

В новой редакции правил расширены требования к организациям культуры, претендующим на участие в программе. В их числе, например, регистрация в качестве юридического лица, ведущего деятельность в сфере культуры (ИП к участию не допускаются), наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, обеспечение открытости информации об организации.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.