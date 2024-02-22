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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

VK повысит безопасность программы "Пушкинская карта"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло изменения в правила в программы "Пушкинская карта". В частности, "Компания ВК" теперь на бесплатной основе предоставит доверенные информационные системы для обеспечения безопасности "Пушкинской карты", к которым должны будут подключиться все участвующие в программе учреждения культуры и билетные агрегаторы.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг.

Как сообщили в Минкультуры, решение о корректировки правил работы программы "Пушкинская карта" направлено на совершенствование работы карты на всех этапах: начиная с момента ее получения до посещения культурных мероприятий.

"VK предоставит технологические решения для работы "Пушкинской карты". Учреждения культуры смогут в удобной и безопасной форме сообщать о мероприятиях, собирать обратную связь и привлекать новых пользователей. У молодой аудитории будет больше возможностей получать актуальную информацию о самых интересных культурных событиях страны", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе VK.

Кроме того, по данным Минкультуры, расширены требования к организациям культуры, претендующим на участие в программе. "В их числе, например, регистрация в качестве юридического лица, ведущего деятельность в сфере культуры (ИП к участию не допускаются), наличие материально-технических ресурсов для оказания услуг, обеспечение открытости информации об организации", - пояснили в Минкультуры.

В перечень критериев отбора мероприятий, которые можно посещать с использованием Пушкинской карты, добавлен пункт об их соответствии Основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, добавили в министерстве.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

Минкультуры Пушкинская карта
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